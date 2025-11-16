阪神へのトレード移籍が決まった伏見寅威捕手が１６日、自身のインスタグラムに新規投稿。ファイターズファンへ思いをつづった。「ファイターズファンの皆様へ」と題した文章で「この度報道でもあった通りトレードで阪神タイガースに移籍することが決まりました。それにあたってたくさんのメッセージ本当にありがとうございます。全て読ませていただきました」と感謝の思いをつづった。その上で「３年前の今頃、緊張しながら