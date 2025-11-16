「浜田組長と組員たち」のインスタグラムが15日に更新され、ダウンタウン・浜田雅功が兵庫・尼崎の母校を訪れた様子が公開された。【写真】ダウンタウン・浜田雅功、尼崎の母校に凱旋この日は、湘南乃風の阪神甲子園球場ライブがあり、浜田のゲスト出演が予告されていた。尼崎市立潮小学校の校門前で、浜田軍団が集合。ヒロド歩美アナウンサーの姿もある。「浜ちゃんの小学校に行ったよ！LIVE前に思い出に触れてきたよ」「浜