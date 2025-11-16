「ユーミン」こと松任谷由実さんの公式インスタグラムが更新され、コンサートツアーにおける、チケットの転売対策について、注意喚起が出されました。【写真を見る】【 松任谷由実 】 「本ツアーから、入場時に本人確認をさせて頂くことに致しました」「転売が相次ぎ、価格が高騰していくのを見過ごすことはできない」公式ＳＮＳで公表公式インスタグラムでは、マネージャー名で「ツアーにお越し頂くみなさまへ。」と題し「本ツ