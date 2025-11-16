巨人からドラフト５位で指名された沖縄電力の小浜佑斗内野手が１６日、那覇市内で入団交渉を行い、契約金５０００万円、年俸１０００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。中部商から沖縄電力へと進み、社会人６年目で念願の指名となった。昨年は九州地区都市対抗２次予選で打率５割３分８厘をマークし、守備面では強肩でグラブさばきも軽快。走攻守３拍子そろう１８０センチの大型遊撃手は「社会人に入った時点から、プロの世