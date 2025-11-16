ドジャース・山本由伸投手（２７）が１６日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬の名前が「カルロス」であることを初めて公表した。山本は「僕の愛犬のカルロスです！８月で、ドッグシェルターから我が家に来て１年が経ちました散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と日本語でつづり、英語では「昨年８月に保護施設で出会った子」「カルロスが一緒にいてくれて本当に幸せです」とも添えている。写真は山本が抱っこしているものや