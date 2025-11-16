将棋の第３３期倉敷藤花戦第３局が１６日、岡山・倉敷市「倉敷市文芸館」で指され、福間香奈倉敷藤花＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位＝が伊藤沙恵女流四段に９１手で勝利した。同棋戦１１連覇、１６回目の戴冠（たいかん）となった。開幕局は福間、前日１５日に行われた第２局は伊藤が勝利し、１勝１敗のまま迎えた最終局。振り駒の結果先手になった福間は、午前中からリードを広げる展開に。局後には「力戦の将棋