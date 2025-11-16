牝馬のチャンピオンをエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、１番人気のレガレイラ（４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が勝利。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１６日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で更新した。１番人気に見事応えたレガレイラに安藤氏は「直前に練習していいタイミングでゲ