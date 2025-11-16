俳優の堺雅人（52歳）が、11月16日に放送された情報番組「サンデー・ジャポン」（TBS系）に出演。連続ドラマ「VIVANT」の長いセリフを覚えるのが大変で、コーヒーショップで「ブツブツブツブツ『殺すぞ』とか」言いながら覚えていると語った。番組は今回、爆笑問題・太田光が“友だちになりたい人”を、妻・光代社長の部屋に招いて親交を深める新企画「光代の部屋」を放送。その初回ゲストに、映画「平場の月」の宣伝を兼ねて堺が