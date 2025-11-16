第1回【“B面発”から120万枚のヒットへ湯原昌幸が語る「雨のバラード」誕生までの歩み】のつづき湯原昌幸（78）がボーカルを務めたグループサウンズ（GS）のバンド「スウィング・ウエスト」の名曲「雨のバラード」。1968年にシングルのB面曲として世に出たが、人気に火が付くまで時間は掛からなかった。その後、ソロでも大ヒット。湯原はバラエティ番組にも進出するようになり、今なおオシドリ夫婦として知られる荒木由美子（