（全2回の第1回）＊＊＊1971年に発売され、トータル120万枚を売り上げた湯原昌幸（78）の名曲「雨のバラード」。所属していたバンド「スウィング・ウエスト」でもシングルに収録され、後にソロとなった湯原が再び歌った曲だが、いずれも当初はB面曲、あるいはB面候補だった。だが曲の持つ力で、バンドでもソロでもA面曲に変わった経緯がある。湯原は今年、徳間ジャパンコミュニケーションズに移籍。その第1弾として、シングル