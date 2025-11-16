人気漫画「キン肉マン」の原作者「ゆでたまご」の嶋田隆司氏が16日、自身のインスタグラムを更新。「腰椎脊柱管狭窄症」の手術を受けたことを報告した。24日の投稿で、「11月3日に柔術のデビロックカップマスター7で準優勝した私が 11日後に 入院ナウ」と入院中であることを明かしていた。この日、「ひどい腰の痛み『腰椎脊柱管狭窄症』で今週木曜日から病院に入院していましたが 手術し今日退院いたしました」と手術を受け