日本代表は16日、キリンチャレンジカップ・ボリビア戦(18日・国立)に向け、千葉市内のJFA夢フィールドで調整した。冒頭15分間が報道陣に公開され、前日15日から合流したMF鎌田大地(クリスタル・パレス)を含めた26人全員が全体練習を行った。日本代表は14日に愛知県・豊田スタジアムでガーナ戦(◯2-0)を終え、15日に千葉に戻って再始動。ガーナ戦の先発メンバー11人はリカバリーのため室内調整にとどめ、15人での前日練習だった