[11.16 天皇杯準決勝 町田 2-0(延長) FC東京 国立]天皇杯準決勝が16日に行われ、国立競技場ではFC町田ゼルビアがFC東京に延長戦の末、2-0で勝利した。ダービーを制し、クラブ史上初のファイナル進出。決勝は22日に同じ国立で開催され、前回王者のヴィッセル神戸と戦う。9日のJ1第36節でも国立を舞台に相まみえていた両チーム。この一戦はFC東京が1-0で制し、通算4度目の対決で初白星を挙げた。1週間後の再戦は、互いにゴール