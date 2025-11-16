【天皇杯準決勝】(国立)町田 2-0(延長)FC東京<得点者>[町]林幸多郎(103分)、オ・セフン(109分)<警告>[町]中山雄太(73分)観衆:25,961人主審:池内明彦副審:武部陽介、野村修└町田が初の天皇杯ファイナル進出!! 林幸多郎&オ・セフンの延長戦弾でFC東京を下す