レトロ、だけど最新の戦闘機「ハリケーン」とは？2025年11月現在、イギリスではダックスフォードを拠点とするHistoric Aircraft Collection所有の「ハリケーン」戦闘機を、ポーランドのデンブリン空軍大学まで飛ばすためのクラウドファウンディングが動いています。【動画で見る】イギリス空軍保存の「ハリケーン」戦闘機が飛ぶ様子 イギリス生まれの「ハリケーン」戦闘機が、なぜポーランドを目指すのか、それは同機とポーラ