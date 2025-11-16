ボリビア戦に向け、調整する日本代表＝千葉市内サッカー日本代表は16日、千葉市内でボリビア戦（18日・国立競技場）へ向け、大部分を非公開として練習した。全選手が参加し、公開された冒頭では鎌田（クリスタルパレス）田中（リーズ）らが球回しなどで体をほぐした。ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を控える日本は世界ランキング19位で、同76位のボリビアに過去2勝1分け。年内最後の強化試合となる。