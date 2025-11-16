プレミアリーグの名門トットナムが、スペインのＲソシエダ所属の日本代表ＭＦ久保建英（２４）を後１か月半に迫った来年１月の移籍期間中に獲得する可能性が大いに高まったことが明らかになった。英サッカー・サイト「フットボールインサイダー」などによると、トットナムが久保の契約解除金５２００万ポンド（約１０７億６４００万円）を”妥当”と判断。孫興民が抜けて確実に決定力が低下した攻撃陣の新たな主役として２４歳