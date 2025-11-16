１１月１６日の東京１１Ｒ・オーロＣ（３歳上オープン・リステッド、芝１４００メートル＝１８頭立て）は、１番人気のフォーチュンタイム（牡４歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父グレーターロンドン）が、鮮やかに差し切ってリステッド初勝利を挙げた。勝ちタイムは１分１９秒９（良）。ゲートが決まらず後方にじっくり構えた。リズム重視で運んで最後の直線に向くと、馬群の外から一気に末脚を解き放ち、上がり３ハロン３２秒９を繰