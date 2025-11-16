俳優のラッセル・クロウ（61）が、アルコールの摂取量を減らすことで55ポンド（約25キロ）の減量に成功したそうだ。お酒好きなものの現在は「週に1回夜のみ」に制限、その効果を実感しているという。 【写真】2ショットはレア！ラッセル・クロウと婚約者のブリトニー・セリオットさん ニュルンベルク裁判を描く歴史スリラー映画「ニュルンベルク」の撮影終了から1年が経った今、驚異的な減量に成功したと