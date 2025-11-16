16日午前、東京・赤坂の雑居ビルで女性がわき腹を刺され大けがをした事件で、被害者の女性はこのビルに入るライブハウスの出演者とみられることが分かりました。女性を刺したとみられる男は現在も逃走中で、警視庁が行方を追っています。警視庁によりますと16日午前10時半ごろ「ビルの地下1階で人が刺された」と119番通報がありました。刺されたのは40代の女性で、左わき腹や左手を刺されて大ケガをして病院に搬送されましたが、そ