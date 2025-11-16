日本テレビ「有吉の壁」の公式YouTubeチャンネルが16日に更新。「蛙亭」のイワクラ（35）が「オズワルド」伊藤俊介（35）との破局について言及する場面があった。オープニングトークでMC有吉弘行から「イワクラさんが破局…」と話を振られると、イワクラは頭をかきながら前に。そして「これで堂々と風俗に通えます!」と大ボケをかますと、一同は爆笑。有吉は「報告を楽しみにしてます」と返していた。伊藤は9日放送の茨城放