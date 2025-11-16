「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）１番人気のレガレイラが最後の直線で力強く抜け出して快勝。２３年ホープフルＳ、２４年有馬記念に続きＧ１・３勝目を挙げた。２着は４番人気のパラディレーヌ、３着には９番人気のライラックが入った。２番人気リンクスティップは４着、３番人気ココナッツブラウンは５着だった。戸崎圭は「またレガレイラと勝つことができて、うれしいです。１番人気ということで、皆さまの期待