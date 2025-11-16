俳優の武田真治（52）の妻でモデル、歯科衛生士の静まなみ（31）が16日、都内で行われた世界早産児デー普及啓発イベント「世界早産児デー2025inTOKYO」に出席。出産時の心境や娘の成長について語った。静は20年7月に武田と結婚。23年6月に第一子となる女児を出産したが、妊娠33週で破水し、切迫早産だったことを明かした。破水後は、赤ちゃんの体重が満たないことや肺機能が未熟であることを考慮し、張り止めの点滴を打