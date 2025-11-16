元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１６日、フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演。高市早苗首相が台湾有事を巡る発言に対して、中国の駐大阪総領事の「汚い首は斬ってやる」との投稿に言及した。高市首相が７日の衆院予算委員会で、台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と答弁したことに、中国側が猛反発。中国の駐大阪総領事がＸに「汚い首は斬ってやる」などと投稿した。これについて自民