俳優川〓麻世（62）が妻で料理研究家の花音さん（40）とともに16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）に出演。出会ったきっかけを語った。川〓は「13年前に舞台がありまして、共通の知り合いがいて、（妻が）飲食店経営しているので、そこの常連さん。『今度川〓麻世の舞台があるけど、行かない？』っていうお誘いがあった」と語った。花音さんは「最初、川〓麻世かぁ…って思ったんですけど」と笑