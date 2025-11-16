俳優川〓麻世（62）と妻で料理研究家の花音さん（40）が16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）に出演。花音さんが、川〓の印象が変わった出来事を明かした。花音さんは「何回か飲み会とかをしていく中で、急におばあさんが倒れた事件があって。飲んでるときに目の前を歩いていたおばあさんがばたんって倒れたんですよ。みんな『えっ』てなりますけど、急に走っておばあさんのところに助け起こして