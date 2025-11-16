11月18日に国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が16日、千葉県内でトレーニングを実施。冒頭の15分のみが公開された。招集メンバー26人全員が練習に参加。公開された限りでは、別メニューの選手はいなかった。 ジョギングでは、やや引き締まった表情の選手が多かったなか、ロンドは通常通り和気あいあいとした雰囲気で行なわれた。14日のガーナ戦に２−０で勝利したチームは、ボリビア戦で３連勝を