今月2日に挙式を報告した女優の堀田茜（33）が16日、TOKYO FM「KOSE Find My Beauty」（月曜前9・00）に出演。式に向け行った準備について語った。式当日までは「トレーニングを週2で、1年間くらい」に熱心に取り組んだとするも、もともと「継続が苦手だった」という堀田。「自分の結婚式のためにどれだけ頑張れるか不安だった」と語り出した。「仕事じゃないし、プライベートのことでどれだけボディーメンテナンス頑張れる