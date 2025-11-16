◇第50回エリザベス女王杯（2025年11月16日京都競馬場）3歳、古馬の牝馬が京都芝2200メートルで覇を競うG1「エリザベス女王杯」が行われ、9番人気のライラックが最後の最後で3着に入った。レースは単勝1番人気のレガレイラが制し、ホープフルS、有馬記念に続く3つ目のG1制覇。2着は4番人気のパラディレーヌが入った。ゴール前で最後の力を振り絞り3着に入った藤岡は「裕紀人（石川）に連絡して教えてもらっていたし、具合