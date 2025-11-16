16日の東京11R・オーロC（芝1400メートル、18頭立て）は、1番人気フォーチュンタイム（牡4＝吉岡、父グレーターロンドン）が差し切りV。オープン競走初勝利を挙げた。道中は中団待機。直線は外めに出して、上がり3F32秒9と鋭く伸びた。テン乗りだった団野大成（25）は「とても背中がいいと感じた」とファーストインプレッションを表現。続けて「馬を前に置いて我慢ができた。直線は届くな、という感じ。強い競馬でした」と笑顔