元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が、16日放送のABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）にVTR出演し、99年に名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件で、逮捕されたアルバイト安福久美子容疑者（69）を検察が鑑定留置した理由について見解を語った。安福容疑者は逮捕当初、調べに応じていたが、捜査関係者によると、その後は一転して供述を拒否。取り調べにも応じていない状態だ