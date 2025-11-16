俳優の鍜治洸太朗（30）が16日、自身のXを更新した。鍜治は6日、スーツアクターを務める特撮番組「仮面ライダーゼッツ」のアクションシーンの撮影において、吊られた状態から壁を蹴る等の演技リハーサルを行う中、高さ2メートルから落下し負傷。頭蓋骨骨折等と診断され、入院したことが製作元の東映から発表されていた。この日、鍜治はXで「無事に退院出来ました！」と報告。「復帰にはまだかかるけどおいらは元気です！心