FA権を行使したプロ野球・日本ハムの石井一成選手が15日、子どもの誕生を報告しました。石井選手は「ようこそ石井家へ」と自身のSNSを更新し、人さし指を握る赤ちゃんの写真を投稿。ハッシュタグに「出産お疲れ様」「ありがとう」と妻と子どもの誕生に感謝のメッセージを添えました。31歳でプロ9年目のシーズンを送った今季の石井選手は108試合に出場し、打率.259、30打点、3盗塁、出塁率.306の成績。12日にNPBから国内フリーエー