無料で大盛りのトッピングができる二郎系ラーメンが人気だ。ラーメンライターの井手隊長さんは「二郎系ラーメンはとにかく量が多くて、安い、唯一無二の無敵コンテンツといえる。しかし、今後は二郎系も価格や量の変化が起こりうる」という――。※本稿は、井手隊長『ラーメン一杯いくらが正解なのか』（ハヤカワ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Thyra Parthen※写真はイメージです