今回、Ray WEB編集部は友だちにイラッとしたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。大学生の主人公・りさは、最近友だちの愛里と仲よくなりました。彼女はなにに関しても背が低いことをアピールしていて……？愛里と話していると、主人公・りさが好きな佐野くんが現れます。りさの好きな人だと知っていながら、彼にボディタッチをする愛里。まさかのライバルの出現により、主人公と佐野くんの関係はどうなってしまうの
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 日本行きキャンセル 無料で対応
- 2. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 3. 公園のトイレで母子が並んで死亡
- 4. ロミ氏 前科有りの生きにくさ
- 5. 中村敬斗がストーカー被害に?
- 6. 首相は踏み越えてしまったと指摘
- 7. 電撃婚 Perfumeの本名判明に反響
- 8. 中国「日本への渡航」に注意喚起
- 9. 盗撮 父の「今回は」に批判の声
- 10. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 1. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 2. 公園のトイレで母子が並んで死亡
- 3. 中村敬斗がストーカー被害に?
- 4. 首相は踏み越えてしまったと指摘
- 5. 中国「日本への渡航」に注意喚起
- 6. 盗撮 父の「今回は」に批判の声
- 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 8. 8歳娘放置し死亡させたか 母否認
- 9. 普通の男性に会えず 女性の原因
- 10. 小川市長 ベッドは使っていない
- 1. 「しくじり大臣」また大ピンチ
- 2. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
- 3. 高市氏 非核三原則の見直し検討
- 4. 高市内閣支持69％、不支持16％
- 5. Suica ペンギン卒業に撤回署名
- 6. 石原伸晃氏 高市氏をたしなめる
- 7. 立憲議員 高市批判繰り返し賛否
- 8. 電気ガス補助 6000円程度で調整
- 9. 現場責任者 涙ながらの謝罪行脚
- 10. 重大発表予告→万博ロス勢が歓喜
- 1. 日本行きキャンセル 無料で対応
- 2. 訪日やめた 中国SNSに出始める
- 3. 米患者から人で未確認のウイルス
- 4. 香港が「日本への渡航」警戒呼びかけ 中国側の対抗措置続く
- 5. 遺伝子編集ベビーの人体実験か
- 6. 台湾 中国の訪日自粛を批判
- 7. 人身売買 日本は最大の市場に?
- 8. 台湾巡る発言「血まみれになる」
- 9. 北で「和盛ゲーム館」の実態
- 10. A・グランデ 乱入男に襲われる
- 1. トラックあおる 高級外車の末路
- 2. トイレで女児に性的行為→殺害
- 3. 楽天 携帯重荷で赤字1512億円
- 4. 子供をトップエリートサラリーマン（総合商社、戦略コンサル、外資IT、外資投資銀行）にするための逆算子育て戦略…どこまで学歴・英語力を身に着けさせれば正解なのか
- 5. 娘の「お願い」LINE見て凍りつく
- 6. 「朝サイゼ」対象店舗が7つに
- 7. 心に余裕がある人の考え方TOP1
- 8. 経済対策 月2000円前後の補助へ
- 9. ラーメン「高価格化」してない?
- 10. 米国車が日本で売れない現実
- 1. 完全ワイヤレスイヤホンの選び方
- 2. Apple Watchが特許侵害で訴訟へ
- 3. 高コスパ Ankerの新星イヤホン
- 4. 「Pixel Watch 4」注目の機能
- 5. Xiaomi 最大51%オフセール開催
- 6. 「ガンプラ」が動くサービス登場
- 7. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
- 8. 「Pixel A」来年春頃リリースか
- 9. 迷ったら買い Wi-Fi中継機が便利
- 10. 「Xperia」バッテリー持ちを検証
- 11. どこに何書いたか分かるノート
- 12. ChatGPTに「回答の原産地」を表示させたら快適だった
- 13. 2025年11月16日（日）に開催！アネックスクラブ、能登支援イベント「アネックス祭」
- 14. OpenAI、「GPT-5.1」のAPI提供開始 - 適応的推論と運用性を強化、価格据え置き
- 15. 気軽に背負えるバッグ 注目の1点
- 16. 28%オフ 理想的スマホホルダー
- 17. Apple高額ストラップに指摘の声
- 18. Discordで保護者が10代ユーザーの利用状況を確認したりDMを制限したりできる「ファミリーセンター」の使い方
- 19. Kindle Unlimitedが3カ月99円に
- 20. Googleが1000億円超の損害賠償の支払いを命じられる、市場における支配的地位を濫用し価格比較サイトに不利益を与えたとして
- 1. 真美子さん選んだハイブラワンピ
- 2. 真美子さんを侮辱 大谷巡り表現
- 3. 日曜朝に悲報飛び込みファン衝撃
- 4. 大谷活躍するほど日本企業撤退か
- 5. これで代表なのか 絶望の11死球
- 6. 侍J戦めぐり韓国激怒 ありえない
- 7. KKKKKKKKKK…レベル違う21歳注目
- 8. 韓国チアSNSで話題「可愛すぎ」
- 9. 大谷 引退するまで破られぬ記録
- 10. 日韓戦で珍プレー 判定覆らず
- 1. ロミ氏 前科有りの生きにくさ
- 2. 電撃婚 Perfumeの本名判明に反響
- 3. 伊藤&イワクラ 失速した深刻理由
- 4. 録音テープ流出 フワめぐる問題
- 5. 生放送中ブチギレ→そのまま降板
- 6. 残酷な映像です 安住アナが注意
- 7. 「決別宣言」でNHKとの間に溝か
- 8. 堺雅人が店でブツブツ「殺すぞ」
- 9. 福士蒼汰と福原遥の関係気になる
- 10. スーパードライ一強時代は終焉か
- 1. 大人のおしゃれ 靴下の選び方4点
- 2. 口唇口蓋裂 生後3カ月で凄絶手術
- 3. 生理ピーク過ぎて…トイレ真っ赤
- 4. 寝相が激しすぎる夫婦に驚きの声
- 5. 「寒川」はなんて読む？実は駅名なんです…！
- 6. ローソン“値段そのまま”増量キャンペーンの追加開催が決定！ 盛りすぎ人気全11品を50％増量＜取材レポ＞
- 7. 結婚相談所入所も破談...理由は?
- 8. 11/22あみか×ベビタピの来園決定！豊田市の鞍ケ池公園で60周年の記念イベント開催
- 9. ミドル世代の「きれいめコーデ」
- 10. 「田貫」はなんて読む？ある動物の名前と同じ！？