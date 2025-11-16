女の子のLINEの反応が鈍いとお嘆きのそこのあなた！彼女たちが「既読スルー」してしまう背景には、それなりの理由があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性118名に聞いたアンケートを参考に「これって返信必要？リアクションに困るLINEメッセージ」をご紹介します。【１】「君がいない景色から色が消えた」など、まったく心に響かないポエム「受け取ったこっちが恥ずかしくてゾゾゾゾ…と鳥肌が立ちます」（20代女性