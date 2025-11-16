◆Ｊユース杯▽決勝広島ユース０―０（ＰＫ１７―１８）鹿島ユース（１６日・ヤマハスタジアム）鹿島がＰＫ戦の末に広島を下し、初制覇を成し遂げたクラブユース選手権（Ｕ―１８）に続く２冠を達成した。大会通算４度目の優勝となった。試合は０―０のまま試合が動かず、ＰＫ戦へ。サドンデス突入後もなかなか決着がつかず、３周目突入も見えた２０番手で決着。スコアは１８―１７だった。Ｕ―１７Ｗ杯への参加でＤＦ元砂