◆第１０５回天皇杯▽準決勝神戸―広島（１６日・パナスタ）天皇杯連覇を目指す神戸が、先制に成功した。前半２４分、右ＣＫを獲得した。キッカーのＭＦ広瀬陸斗がボールを入れると、こぼれ球をペナルティーエリア手前からＤＦ永戸勝也が左足を振り抜く。相手ＤＦの足にも当たりながらゴールに突き刺さり、先制に成功した。試合の主導権は握ったが、左ウイングのＭＦ東俊希を起点にする広島も多くチャンスをつくる。酒井高