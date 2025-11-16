人の自慢話はあまり聞きたくない……と思っていましたが、この方が明かしてくれた“自慢”は最高でした。2児のママである「ai（あい）| 創と布と粉の人。」さん（@__ai.room__）は、2025年7月にThreadsへ2種類の画像を投稿。それはウェディングドレスを着た女性の画像と、ベビードレスを着た生後間もない女の子の画像です。一緒に、こんな文章が綴られていました。「ちょっとだけ自慢させてくださいウェディングドレス自作し