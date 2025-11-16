大谷さやかさん（仮名・40歳）は、11歳になる娘の母。子育てをしながら、週5でパート勤務という忙しい毎日を送っています。忙しいさやかさんは、夫への不満がいっぱいだったそうです。◆夕方にある娘の習い事送迎が負担「夫は土曜勤務があって、その振替で平日に月2回ほど休みがあるんですけど、とにかく残業が多い職種なんですよ。いつも、なんで私ばっかり、こんなに頑張ってるんだろう……って不満ばかり呟いていました」