ボートレース三国のヴィーナスシリーズ第17戦「三国プリンセスカップ」は16日、5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。最低限のノルマは達成した。地元で優勝戦進出を果たした西橋奈未（29＝福井）は「ホッとしています」と安どの表情を浮かべた。準優勝戦10Rは2コースからスムーズに差して2着を確保。今節は初日メイン「女王ドリーム」1着後、なかなか勝ち切れずに歯がゆ