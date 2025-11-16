サッカーの第１０５回天皇杯全日本選手権は１６日、Ｊ１勢同士の対戦となった準決勝２試合が行われ、町田が２―０でＦ東京を破り、初の決勝に進んだ。町田は延長前半終了間際、ＭＦ林のゴールで均衡を破り、後半にも追加点を奪った。もう１試合は、２連覇を狙う神戸が２―０で広島に快勝し、決勝進出を決めた。決勝は２２日に国立競技場で行われる。