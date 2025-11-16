ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「体調が低下してくると酸素の値が低くなるのです…」「久びさの９０以下でアラームが鳴りました…まったく困ったもんです〜」 【ＡＬＳ闘病】津久井さんは、「体調低下からの復