きのう（15日）夜からけさ（16日朝）にかけて、埼玉県熊谷市の住宅に何者かが侵入し、現金や貴金属などが盗まれる被害が8件相次ぎました。きょう午前2時すぎ、熊谷市内の住宅から「窓ガラスを壊され、物色された」と警察に通報がありました。警察が調べたところ、1階の窓ガラスが割られ、現金1万6000円が盗まれていたということです。また、午前5時すぎから午前7時20分ごろにかけて、熊谷市内の住宅から同じような通報が相次ぎ、警