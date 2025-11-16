漫才師のザ・ぼんちが18日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金、後1・00）に出演します。2人は芸の道に入って55年。1980年代初頭の漫才ブームで歌も大ヒットするなど人気絶頂で一世を風靡しました。黒柳徹子との思い出話にも花が咲きます。【写真】70代にして再び注目を集めるザ・ぼんち漫才ブームではオファーが殺到、時代の寵児だったザ・ぼんち。当時は歌も大ヒットしました。ブームの終焉とともに解散を余儀なくされ