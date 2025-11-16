宇治川沿いの古刹（こさつ）「恵心院」（京都府宇治市宇治）で、観光客向けに抹茶のお香を作る体験教室を開いている。参加者にはインバウンド（訪日客）の姿も多く、「楽しい体験を通して宇治を感じてもらいたい」と語る。【漫画】お座敷遊びに言葉の壁なし！舞妓さんから見た外国人観光客フランス人は京都人に近い？京都市下京区生まれ。茶道や生け花、和装の着付けを習っていた母親の影響で、幼い頃から和文化に親しんだ。