ソフトバンクの川口冬弥投手（26）が16日、育成で再契約を結んだ。川口はこの日、みずほペイペイドーム内の球団事務所を訪れて再契約。「今（腰の）怪我もありますし、自分の状態をよく知ってくれているのがこの球団だし。もう一回やることは変わらない、（そんな）気持ちになった。少しちょっと時間は空けて考えたんですけど、もう一回ここで挑戦したいなという気持ちになりました」と再契約に至った経緯を明かした。育成ド