廿日市市の県道で７５歳の男性が車にはねられ、その後、死亡が確認されました。 警察によりますと、１５日午後１１時半ごろ、廿日市市宮内の県道で自営業の男性（７０）が運転するワンボックスカーが道路上にいた男性（７５）をはねました。 男性は病院に搬送されましたが、約１時間後に死亡が確認されました。 運転手の男性は、「直前で気が付いたが間に合わなかった」という趣旨の話をしているということです。 警察は