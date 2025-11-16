サッカー日本代表は16日、ボリビア戦（18日、国立競技場）に向けて千葉市内で全体練習を行い、冒頭15分間を報道陣に公開した。MF南野、MF鎌田ら全26選手がピッチに姿を現し、ウオーミングアップやボール回しなどで体を動かした。14日のガーナ戦は2―0で勝利した。この日からボリビア戦に向けた本格的な戦術練習を再開するとみられ、年内ラストマッチに備える。