◇第50回エリザベス女王杯（2025年11月16日京都競馬場）3歳、古馬の牝馬が京都芝2200メートルで覇を競うG1「エリザベス女王杯」が行われ、2番人気のリンクスティップは4着だった。レースは単勝1番人気のレガレイラが制し、ホープフルS、有馬記念に続く3つ目のG1制覇。2着は4番人気のパラディレーヌ、3着には9番人気のライラックが入った。人気を背負ったリンクスティップだったが無念の結果となった。しかし、鞍上のC・